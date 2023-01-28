美警方公布警察暴力殴打男子视频 拜登感愤怒和极度痛苦

（早报讯）美国田纳西州孟菲斯市警方星期五（1月27日）公布29岁黑人男子尼科尔斯被五名警察暴力殴打的视频。美国总统拜登看了视频后感到“愤怒”和“极度痛苦”。

路透社报道，田州孟菲斯市警方当天晚上在网上发布四段视频，是警察随身摄像机和警车行车记录器所拍摄的。五名涉案警察都是黑人。

在一段视频中，警察将尼科尔斯拖下车。尼科尔斯大喊：“我什么都没做……只是想回家。”警察命令他面朝上躺在地上，然后用胡椒喷雾喷他的脸。

尼科尔斯挣脱后试图逃走，但警察紧追不放，还用电击枪射击他。

在另一段视频中，几个警察追上了尼科尔斯，正在殴打他。其中两名警察按住他，第三名警察踢他，第四名警察用一根看似棍子的东西打他，后来第五名警察也打尼科尔斯。

拜登看了视频后发表声明说：“跟许多人一样，我看了导致尼科尔斯丧命的可怕殴打视频后，感到愤怒和痛苦。”

拜登说，一定要给尼科尔斯的家人一个迅速、全面和透明的调查。

1月7日，尼科尔斯（Tyre Nichols）在田州孟菲斯市（Memphis）住所附近，因“鲁莽驾驶”被五名警察拦截，双方发生争吵后，警察朝尼科尔斯喷胡椒喷雾，对他进行了三分钟的暴力殴打。尼科尔斯出现心脏骤停和肾脏衰竭后紧急送院，三天后死去。

五名涉事警察已被解雇和逮捕，并被控犯下二级谋杀罪、严重伤害罪、严重绑架罪、官方行为不当和官方压迫罪等；其中两名警察表明将作无罪辩护。