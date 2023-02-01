美国指俄罗斯违反《新削减战略武器条约》

（早报讯）美国指责俄罗斯违反《新削减战略武器条约》，称莫斯科拒绝允许在俄领土上进行核查活动。

路透社报道，《新削减战略武器条约》（New START）是美俄冷战后核军备控制的最后一个重要支柱。这项条约2011年生效，2021年延长五年，有效期至2026年2月5日。条约内容保持不变。

美国国务院发言人星期二（1月31日）在电邮中说：“俄罗斯拒绝为核查活动提供便利，这使美国无法行使条约规定的重要权利，并威胁到美俄核军备控制的可行性。”

国务院发言人强调，美国的武器条由参议院国家安全委员会审批，国安委员会领袖指莫斯科不遵守条约将对未来的武器条约产生影响。

民主党参议员梅嫩德斯、里德和沃纳发表声明说：“我们必须明确指出，履行对《新削减战略武器条约》的义务，对参议院考虑美国未来与莫斯科的任何战略军备控制条约是至关重要的。”

《新削减战略武器条约》由美俄两国2010年签署，2011年2月5日生效，有效期10年。美俄《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。2021年1月26日，俄罗斯总统普京与美国总统拜登通电话，双方同意近期完成延长《新削减战略武器条约》有效期所需的所有必要程序。

根据条约，双方应在条约生效七年后将各自部署的核弹头削减到1550枚，核导弹发射装置和可发射核武器的轰炸机等运载工具的数量减至800件，其中已部署的核弹头运载工具的数量不得超过700件。