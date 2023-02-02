俄外交部：美国北约试图将日韩拖入乌克兰危机

（早报讯）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，美国和北约正试图把日本和韩国拖入乌克兰危机中，此举不仅会导致亚太地区局势全面失稳，而且会进一步加深乌克兰危机和延长冲突。

扎哈罗娃星期三（2月1日）在记者会上说，北约秘书长斯托尔滕贝格和美国国防部长奥斯汀，试图通过他们的东亚之行将韩国和日本拉入乌克兰危机局势，这是他们毫无新意的又一次尝试。此举不仅会造成亚太地区局势全面失稳，而且是试图将北约传统“责任区”和欧盟域外国家卷入乌克兰乱局中，具体且有针对性的行径。他们企图扩大建立在反俄基础之上的所谓“同盟”。俄方认为，上述国家须明白一点，参与支持乌克兰当局只会进一步延长冲突，导致局势更加紧张。

扎哈罗娃强调，北约在乌克兰冲突的逐步升级中扮演了最重要的角色。她说：“正如所见，韩国和日本的优先事项应关注其所在地区的安全局势。首尔和东京应当明白，如果不与最接近的邻国构建建设性关系，就不可能推动解决其安全领域的问题。”

扎哈罗娃指出，亚太地区已成为全球经济、金融和贸易的最大中心，它不是以牺牲世界其他地区的资源为代价，而是依靠自己的勤劳、科技发展，以及有效利用劳动力资源和潜力开发。西方通过北约力量伸手亚洲的企图，是对地区安全的关键挑战。北约不顾地区国家的反对，将触角伸向亚太地区，只意味着对这一地区稳定局势的破坏。

北约秘书长斯托尔滕贝格于1月29日至30日访问韩国，1月30日至2月1日访问日本。此外，美国国防部长奥斯汀于1月底访问韩国。