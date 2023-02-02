欧盟高官访乌克兰 在战争周年前强调团结

（早报讯）10多名欧洲联盟高级官员星期四（2月2日）抵达乌克兰首都基辅访问，在俄罗斯入侵乌克兰一周年之前，承诺提供军事、财政和政治援助，支持乌克兰抗战。

路透社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩在社交网站发布她抵达基辅火车站的照片，并写道：“很高兴回到基辅，这是我自俄罗斯入侵以来的第四次访问。这一次，和我的专员团队一起。”

欧盟委员会一行人星期四会见乌克兰领导人。欧洲理事会主席米歇尔则定星期五同乌克兰总统泽连斯基会面。

据中国通讯社报道，乌总理什梅加尔1月31日在政府会议上说，欧盟—乌克兰峰会将于2月3日在基辅举行。他称，此次峰会对乌克兰谋求加入欧盟“极其重要”，预计乌将在峰会上收到对其加入欧盟努力的积极评价。什梅加尔还称，这次峰会将在基辅举行，“这一事实对伙伴和敌人都是一个强有力的信号”。

乌克兰总统泽连斯基同日也表示，他希望2月3日在基辅举行的峰会反映出乌克兰同欧盟27个成员国保持著“高水平的合作和进展”。

这是自去年2月24日战争爆发以来在基辅举行的首次此类会议。之前，西方承诺提供更多武器，帮助乌克兰抵御俄罗斯的任何新攻势。俄政府称，新武器的交付将使冲突升级，但不会改变其进程。

欧盟官员说，会谈将讨论向乌克兰提供更多武器和资金，以及让更多乌克兰产品进入欧盟市场、帮助基辅满足能源需求、对俄罗斯实施制裁、起诉俄罗斯主导战争以及把乌克兰包括在欧盟移动电话通信区内。

一名欧盟高级官员说：“这是一个非常强烈的信号，表明我们在战争期间身处基辅。这是向乌克兰人民发出的信号。这是向俄罗斯发出的信号。这是向世界发出的信号。”

2022年6月17日，欧洲委员会建议给予乌克兰欧盟候选国地位。同年6月23日，欧洲议会通过了一项决议，要求立即给予乌克兰加入欧盟的候选资格。欧洲理事会于同日授予乌克兰加入欧盟的候选国地位。