苏联战胜纳粹与乌克兰战争并提 普京再暗示或动用核武

（早报讯）俄罗斯总统普京在第二次世界大战纪念日，把当年苏联对德国纳粹一决定性的胜利，与俄乌战争相比喻，试图把俄罗斯入侵乌克兰描述为道义之战，并再次暗示可能动用核武器。

法新社报道，俄罗斯伏尔加格勒星期四（2月2日）举行阅兵等一系列活动，隆重纪念斯大林格勒保卫战胜利80周年。

俄罗斯人称二战莫斯科战役为伟大的卫国战争。普京近年来利用二战纪念活动来推动他的政治议程，克里姆林宫则致力于提高莫斯科战役胜利的崇高地位。

星期四上午，伏尔加格勒市中心烈士广场举行阅兵式，1600余名俄南部军区士兵和军事院校学员以及30多件军事装备参加。

普京下午在伏尔加格勒马马耶夫高地参加敬献花圈仪式，并向阵亡战士默哀。

他在致辞时将俄罗斯在乌克兰的“特别军事行动”与1941年至1945年苏联对纳粹德国的战争进行了比较，并强调俄罗斯将“战斗到底”。

普京说：“我们一次又一次被迫击退西方集体的侵略。”他说：“我们不会向他们的边界派遣坦克，但我们拥有一些反击的选项，而且不仅仅是装甲车。所有人都应该明白这点。”

普京说：“与俄罗斯进行一场现代战争，那是完全两回事。”

自去年2月向亲西方的乌克兰派兵以来，普京一再警告，如果冲突升级，他将使用核武器。

普京说：“这是一个令人难以置信的事实。我们又一次受到德国豹式坦克的威胁。”

普京说：“我们准备战斗到底，为了祖国、为了真理，我们将能人所不能，这就是我们多元民族的血统、特质。”

另据新华社报道，普京随后在为纪念斯大林格勒保卫战胜利举办的音乐会上发表讲话说，斯大林格勒战役是苏联卫国战争的根本转折点，这座城市已经永远成为俄罗斯人民坚不可摧的象征。

伏尔加格勒始建于16世纪，原名察里津，1925年更名斯大林格勒，1961年更名伏尔加格勒。斯大林格勒保卫战1942年7月爆发，持续至1943年2月，历时六个半月。苏联和德国双方在战役中总伤亡人数估计超过200万。