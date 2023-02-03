美中情局长：决不能低估习近平对台湾的决心

（早报讯）美国中央情报局局长伯恩斯说，决不能低估中国国家主席习近平对台湾的决心，尽管他现在可能因为俄罗斯在乌克兰的表现而更为“清醒”。

路透社报道，伯恩斯星期四（2月2日）在华盛顿特区乔治敦大学的外交政策活动上致辞时说，根据美国的情报，习近平已命令中国军方，为2027年之前攻入台湾做好准备。

伯恩斯说，这并不代表习近平已决定在2027年或任何一年攻打台湾，但这显示他是非常专注于这个目标的。“根据我们在中情局的评估，我不会低估习主席在台湾问题上坚定不移的决心。”

伯恩斯补充说，俄罗斯的军队和俄罗斯在乌克兰使用的武器系统，可能令习近平“感到惊讶和不安”，并试图从莫斯科“非常糟糕的表现”中吸取教训。

不过他提醒说，不能低估北京和莫斯科对双方伙伴关系的承诺。

伯恩斯说，“这不是完全无上限的友谊”，但他认为，“低估中俄对双方伙伴关系的共同承诺，将是一个错误。”

去年2月，俄军开始入侵乌克兰前夕，俄罗斯总统普京和习近平就中俄关系以及事关国际战略安全稳定的一系列重大问题举行会谈，双方还签署了中俄合作“无上限”的协议。

乌克兰战争爆发后，面对大量制裁的俄罗斯与西方联系萎缩之际，中俄经济联系益发蓬勃发展。