印尼要加快南中国海行为准则谈判 首轮谈判3月召开

（早报讯）印度尼西亚计划加速推动中国与东南亚国家完成对《南中国海行为准则》的磋商，首轮谈判3月举行。

路透社报道，印尼外交部长雷特诺星期六（2月4日）在亚细安外交部长非正式会议的闭幕礼上说：“《亚细安印太展望》是本次会议的核心课题。”她说：“我们还讨论了《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC），亚细安成员国承诺会尽快完成这项谈判。”

中国在南中国海提出“九段线”的领土主张，向来主张拥有几乎整个南中国海的主权，文莱、马来西亚、菲律宾、越南和台湾则对南中国海提出部分主权声索。

《南中国海行为准则》旨为制定一个协助调解航道中的领土和海洋争端的框架。由于一些成员国把国家和中国的双边关系置于区域共识之上，导致《南中国海行为准则》的谈判多年来一直停滞不前。

虽然印尼不是南中国海的主权声索方，但印尼在北纳土纳海勘探石油和天然气遭到中国的反对。上个月，印尼派了一艘军舰到那片资源丰富的海域，监视一艘中国海警船。

雷特诺星期六说，印尼计划在今年为《南中国海行为准则》举行一系列谈判，第一轮谈判将于3月召开。

印尼外交部亚细安合作总干事西达托（Sidharto R. Suryodipuro）在亚细安外长会议场边活动中说：“亚细安所有成员国和中国同行将一起探索，推动《南中国海行为准则》谈判取得进展的‘新方法’。”

他说：“重要的是，所有人都同意，这应该是一个行得通，而且符合国际法的准则。”

菲律宾2013年要求国际仲裁庭，对菲律宾和中国在南中国海的15项海洋权益争端进行仲裁。当中最受关注的是覆盖南中国海近九成水域的中国“九段线”和历史性权利，以及中国实际控制的九个岛礁究竟是岛还是礁。

2016年7月12日国际仲裁庭宣布仲裁结果，由五名仲裁员组成的仲裁庭裁决中国对“九段线”内海洋区域的资源，主张拥有的历史性权利，没有法律依据。

印尼是今年的亚细安轮值主席国。为期两天的第32届亚细安协调理事会会议和外长非正式会议，于星期五（3日）及星期六（4日）在印尼首都雅加达召开。