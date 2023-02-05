乌防长强调不会对俄境内使用西方提供的远程武器

（早报讯）乌克兰国防部长说，基辅不会用西方最新提供的远程武器打击俄罗斯境内的目标。

法新社报道，乌克兰防长列兹尼科夫星期天（2月5日）在基辅的新闻发布会上说：“我们的合作伙伴星期五决定向我们提供射程达150公里的武器。”

他说：“我们一再向我们的合作伙伴强调，我们有责任确保我们不会对俄罗斯领土使用外国合作伙伴提供的武器，只会在俄方暂时占领的乌克兰领土上使用这些武器，以重新解放我们的领土。”

列兹尼科夫也谈到西方不愿为乌克兰提供战斗机，他说，这将导致“更多人失去生命”。

列兹尼科夫说：“我肯定我们会打赢这场战争，我确信我们会解放所有被占领的领土。”

但他说，西方不提供战斗机“将造成更多死亡”，并称“我们现在就必须阻止这一切。”

美国国防部星期五宣布向乌克兰提供21亿7500万美元（约28亿7800万新元）的新一轮军事援助，其中包括首次向乌方提供射程可达约150公里的远程火箭弹。

这种名为“陆射小直径炸弹”（GLSDB）的远程火箭弹，是美国此前援乌火箭弹射程的两倍有余，由美制“海马斯”（HIMARS）多管火箭炮发射。由于需要和军火商签订采购合同，“陆射小直径炸弹”运抵乌克兰预计需要几个月时间。