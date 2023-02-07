新西兰飞行员在印尼被扣为人质

（早报讯）印度尼西亚最东端巴布亚省的分离主义分子星期二（2月7日）将一架降落在偏远高原地区的小型商业飞机点燃，并将一名新西兰飞行员扣为人质。

路透社报道，巴布亚省警方发言人说，当局正在调查这起事件，警方和军方已派人前往现场寻找飞行员和机上的五名乘客。他说，事发地点在偏远的恩杜加县（Nduga），当局只能乘机前往，因此无法派遣太多人。

巴布亚省军方发言人说，飞行员的身份已被确认为菲利普·默滕斯（Philip Merthens）上尉，目前还不清楚五名随行乘客是否也被绑架。当局说，这架由苏西航空公司（Susi Air）运营的飞机在星期二清晨安全着陆，然后遭分离主义分子袭击。

“自由巴布亚组织”的军事分支“西巴布亚民族解放军”声称对这次袭击负责，并指印尼政府承认西巴布亚独立之前，不会释放飞行员。这一组织没有提及乘客，但说这是它们第二次劫持人质，第一次是在1996年。

新西兰驻雅加达大使馆和印尼外交部没有立即回应媒体询问。苏西航空创始人、前渔业部长苏西·普吉亚斯图提发推文说，她正在为飞行员和乘客的安全祈祷。

“自由巴布亚运动”上世纪60年代开始活动，寻求巴布亚省脱离印尼，建立独立国家。位于印尼最东端的巴布亚岛，西侧属于印尼，东侧属于巴布亚新几内亚。