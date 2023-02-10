罗马尼亚否认俄罗斯导弹进入领空

（早报讯）俄罗斯海军星期五（2月10日）从黑海向乌克兰发射两枚巡航导弹，乌克兰指导弹飞越摩尔多瓦和罗马尼亚领空，但北约成员国罗马尼亚否认这个说法。

乌克兰武装部队总司令扎卢日尼（Valeriy Zaluzhnyi）星期五说，俄罗斯从黑海发射的两枚“口径”（Kaliber）巡航导弹，在落入乌克兰之前，先后飞越摩尔多瓦和罗马尼亚领空。

乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯导弹飞越摩尔多瓦和罗马尼亚，是对北约和集体安全的挑战，“可以且必须制止的恐怖行为”。

摩尔多瓦后来证实，俄罗斯导弹确实飞越其领空。

罗马尼亚则说，虽然的确监测到导弹发射，但导弹并未进入领空。

罗马尼亚国防部说，一艘靠近克里米亚的俄罗斯军舰发射了导弹，导弹飞越摩尔多瓦领空后进入乌克兰领空。国防部紧急改变两架正在进行飞行演习的米格-21战斗机的路线，以让布加勒斯特有“反应选项”。几分钟后，“情况明朗，两架战斗机恢复原来的任务”。

乌克兰媒体引述官方发言人称，乌克兰有能力击落导弹，但因为不愿给他国民众造成危险，所以没有采取行动。

俄罗斯当天对乌克兰首都基辅和东南部地区发起攻击，并向多地能源基础设施发射多达20枚导弹，致电网受损。

基辅市长克里琴科（Vitali Klitschko）说，乌军已在基辅击落10枚俄罗斯导弹，没有人员伤亡，能源基础设施工人正努力修复电网。