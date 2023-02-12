瓦格纳集团攻占巴赫穆特附近村庄

（早报讯）俄罗斯雇佣兵集团瓦格纳在乌克兰东部攻占巴赫穆特（Bakhmut）附近一座村庄。

瓦格纳创始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）星期天（2月12日）在即时通信平台Telegram发布消息称，瓦格纳的突击队当天突破了克拉斯纳霍拉存（Krasna Hora）的安置点。克拉斯纳霍拉距离巴赫穆特仅九公里。

普里戈津公布的一段视频显示，瓦格纳的士兵站在村庄入口标志处。这个村子在战前有600的村民。

他说，目前只有瓦格纳的部队在巴赫穆特周边“约50公里半径范围内”作战，且将只可能是瓦格纳占领这座城市。

数月来，俄乌两军一直在争夺巴赫穆特的控制权。乌克兰武装部队总司令扎卢日尼（Valeriy Zaluzhnyi）星期六（11日）说，乌克兰仍控制巴赫穆特，并尝试“稳定”周围前线。

瓦格纳与俄罗斯总统普京关系密切，曾为莫斯科非洲和中东地区作战。近几个月来，它一直主导进攻巴赫穆特，并稳步取得进展。

普里戈津在星期五（10日）发布的一项采访中说，他的部队必须占领巴赫穆特才能继续战斗，但他们受到乌克兰防御力量的激烈抵抗。

他还说，莫斯科可能需要两年时间才能控制乌克兰东部的两个地区，这已成为战争的关键目标。