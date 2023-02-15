报告：俄罗斯对至少6000乌克兰儿童进行政治“再教育”

（早报讯）获美国政府支持的一份报告说，至少6000个但估计远超此数的乌克兰儿童，被俄罗斯当局带到俄控制的克里米亚或俄罗斯境内，主要目的似乎与政治再教育有关。

路透社报道，根据星期二（2月14日）发布的这份报告，耶鲁大学研究人员已经确定至少43个关押乌克兰儿童的营地和其他设施。这些设施属于莫斯科去年2月入侵乌克兰以来运营的“大规模系统化网络组织”。

报告称，受俄罗斯控制的乌克兰儿童，包括那些父母健在或有明确家庭监护权人的儿童、被俄罗斯视为孤儿的儿童，以及在俄罗斯入侵前，由乌克兰国家机构收容、监护权不明确或不确定的儿童。

研究员：一些营地对14岁儿童进行军事训练

为研究人员之一的雷蒙德在媒体简报会上说：“根据我们的调查，设立这些营地设施的主要目的似乎为了政治再教育。”

其中一些儿童通过系统安排，被俄罗斯家庭收养或被转移到俄罗斯境内的寄养机构。

雷蒙德说，他们发现的最小儿童只有四个月大，其中一些营地正在对年仅14岁的儿童进行军事训练，但研究人员并没有找到这些儿童后来被部署到战斗中的证据。

俄罗斯驻华盛顿大使馆没有立即回应对这份报告置评的请求。

莫斯科坚持否认对乌克兰进行的“特别军事行动”蓄意以平民为目标，也一再驳斥强行转移乌克兰公民的指控。

星期二发布的报告是耶鲁大学公共卫生学院人道主义研究实验室的最新报告。这个实验室获美国国务院支持，是审查俄罗斯的侵犯人权行为与战争罪项目的一部分。

美国国务院发言人普赖斯同日说，美国可能对报告中称尚未受到美国制裁的12人采取行动。

普赖斯说：“我们对可能应对战争罪、乌克兰境内暴行负责的人的追查工作一直在进行。至今还没有被我们制裁的人，并不表示未来不会被我们制裁。”