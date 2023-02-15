北约秘书长：瑞典芬兰须尽快加入北约 同时加入是次要

（早报讯）北约秘书长斯托尔滕贝格说，瑞典和芬兰尽快加入北约现在更显重要，且关键是它们必须尽快加入，而不是一定要同时一起加入。

路透社报道，目前在北约30个成员国中，只有土耳其和匈牙利仍未正式批准瑞典和芬兰的申请。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”的前提下，才能吸纳新成员。

土耳其总统埃尔多安尤其反对瑞典的申请，原因是瑞典庇护被土耳其视为恐怖分子的库尔德工人党成员。瑞典发生示威者焚烧可兰经的事件后，土瑞关系益发紧绷。

西方官员更希望瑞典和芬兰一起加入北约，部分原因是让这两个北欧国家与北约军事结构进行结合时将更为容易。

但斯托尔滕贝格星期二（2月14日）到布鲁塞尔出席西方国防部长会议时表明，让瑞典和芬兰同时加入北约是次要问题。他说：“关键不是芬兰和瑞典的申请能不能一起获批。关键在于两国都必须尽快成为北约的正式成员。”

斯托尔滕贝格说：“我有信心瑞典和芬兰都将成为我们的正式成员，我正在努力使它们的申请尽快获得批准。”

瑞典东临波罗的海和波的尼亚湾，西面隔斯堪的纳维亚山脉与挪威接壤，东北与芬兰接壤。在北约与俄罗斯处于对峙形势的关键时刻，这两个新成员的加入将有助于巩固北约的影响力。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，瑞典和芬兰放弃了长期坚持的中立政策，于同年5月申请加入北约。