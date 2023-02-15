巴布亚分离分子发布被掳走的新西兰飞机师图像

（早报讯）印度尼西亚巴布亚分离主义分子星期二（2月14日）发布了一些图像，称上周被他们绑架的新西兰飞机师身体状况良好，但在当局承认巴布亚独立之前，不会释放他。

路透社报道，遭挟持的是苏西航空公司（Susi Air）的飞机师梅尔滕斯（Philip Mehrtens）。上周二（7日），他把五名乘客送到巴布亚偏远地区的恩杜加（Nduga），飞机降落后，他就被西巴布亚民族解放军（TPNPB）战士掳走。

路透社无法独立核实巴布亚分离主义分子的图像真伪，但梅尔滕斯一匿名朋友证实是他本人。

TPNPB发言人桑博姆（Sebby Sambom）提供了一名身穿牛仔夹克男子的照片和视频，男子身边有十几名战士，其中一些战士手持枪支和弓箭。

据称是梅尔滕斯的男子在视频中说：“为巴布亚独立而战的巴布亚军队俘虏了我，他们要求印尼军队撤回印尼，要不然，我将终生被他们扣留在这里。”

其中一名战士高举着象征巴布亚独立的“晨星”旗。

印尼首席安全部长马福（Mahfud MD）星期一（13日）晚在一个视频中说：“以任何理由绑架平民作为人质，都是不可接受的。”

他承诺，一定会想办法“说服”巴布亚分离主义分子放了梅尔滕斯，称梅尔滕斯的安全是“优先考量”。不过，他也说，不排除采取“其他方法”，但没有多做解释。

新西兰外交贸易部发言人对梅尔滕斯照片和视频在网上流传表示知情，但拒绝进一步置评。

巴布亚1969年正式并入印尼。巴布亚分离主义组织数十年来不断寻求巴布亚脱离印尼，与印尼军警和安全部队冲突不断。