北美空防司令部阿拉斯加附近拦截俄战机

（早报讯）俄罗斯多架军机在阿拉斯加附近的国际空域，被北美空防司令部的战机拦截。

美国和加拿大共同设立的北美空防司令部（North American Aerospace Defence Command，简称NORAD）星期二（2月14日）发声明说，他们星期一（13日）在阿拉斯加附近发现多架俄罗斯军机，包括战斗机和战略轰炸机。这些军机并未飞入美国和加拿大领空，也未构成威胁。

路透社报道，NORAD出动了两架F-16战斗机拦截俄罗斯战机，并称早已预料到俄军机会出现，所以按计划准备好拦截它。

NORAD也补充指，这些俄罗斯军机与美国军队近期在北美上空击落的一系列神秘飞行物没有任何关系。

俄罗斯国防部则于同日证实，有两艘俄空军图-95MC战略轰炸机在苏-30战斗机的护航下，于楚科奇海（Chukchi Sea）和鄂霍次克海（Okhotsk Sea）的中立水域，进行了超过七小时的“例行飞行”。

楚科奇海是北冰洋的一个边缘海，位于楚科奇半岛和阿拉斯加之间。而鄂霍次克海是西太平洋的一个陆缘海，与南千岛群岛（日本称北方四岛）相邻。

俄国防部并未说明军机是否遭拦截，但称俄罗斯“远程航空飞行员定期在北极、北大西洋、黑海、波罗的海和太平洋的中立水域上空进行飞行”。