周三美市盘前退低 重点谈饮料巨头可口可乐业绩

星期三（2月15日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（2月15日）退低。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌13.00点或0.32％，报4123.10点；纳斯达克100指数期货也下跌52.50点或0.42％，报12538.40点；道琼斯指数期货则退低77.20点，报34012.10点。

隔夜发布的美国今年1月份消费者价格数据，预料不会改变对联储局的加息路径。美国股市主要股指隔夜（星期二）收盘各有起落，表现不一。

标准与普尔500指数隔夜微跌1.16点，闭市报4136.13点。重量级的道琼斯指数则跌156.66点，闭市报34089.27点。以科技股为主的纳斯达克100指数则起0.71％或88.57点，以12590.89点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是107亿股，比过去20天的118亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

才在三个月前高调买进超过41亿美元的台积电股票后，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway），在隔夜提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中，披露已经在去年第四季度把在台积电（TSM）的股份削减了86.2％至829万股。台积电股价在星期三晚上盘前退低6.14％，截稿时报91.95美元。

数据分析公司Palantir Technologies预测该公司将迎来公司首个盈利年。这个消息带动Palantir Technologies股价隔夜飙升超过21％。该股在星期三晚上盘则因套利退低0.14美元，截稿时报9.08美元。

印度航空公司（Air India）公布向波音（Boeing）购买220架客机的消息，带动波音股价隔夜上涨1.3％，达到一年多以来的最高点。星期三晚上盘前波音股价微退0.07美元，截稿时报218.38美元。

星期三下文我们来看看饮料巨头可口可乐（Coca-Cola Company）的最新季度业绩。星期三晚上盘前该股起0.13美元，截稿时报59.72美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、Activision Blizzard、英伟达（Nvidia）和Devon Energy Corp。截稿时，除了特斯拉股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

可口可乐的美国业务仍然表现良好，中国的重新开放也可能会提振可口可乐今年的销售成绩。（路透社）

可口可乐（Coca-Cola Company）（纽约证券交易所代码：KO）

（早报讯）家喻户晓的老字号可口可乐上个季度调高零售价，虽然打击了旗下的部分产品的销售量，但是整体集团季度营业还是超出了市场分析师的普遍预测。

可口可乐隔夜发布的业绩报告显示，调高价钱后，旗下的产品如：Simply Orange Juice和Fairlife Milk等的需求下降了。剔除货币和价格变化的影响后，可口可乐第四季度的单位销量下降了1％。

根据业绩报告，可口可乐调整后的每股盈利是0.45美元，净营业额则因为整体价格调高了12％，而取得7％的增长，达到101亿3000万美元。而Refinitiv之前搜集到的华尔街分析师平均预测，则是每股盈利0.45美元，营业额是100亿2000万美元。

首席执行官昆西（James Quincey）说：“欧洲经济看起来能避免技术性衰退，但是显然消费者需求正在走软，这种市况可能会在今年剩余时间持续着。”

他也说，可口可乐的美国业务仍然表现良好，中国的重新开放也可能会提振可口可乐今年的销售成绩。

可口可乐也在业绩发布会上预测，集团今年营业额增长应该会介于3％至5％之间，每股盈利则预料会增长4％至5％。这个预测比华尔街分析师普遍预测的全年营业额增长3.9％，以及每股盈利增长3％来得好。

昆西说：“这一年里通胀可能会逐渐放缓，因此我们认为市场物价上涨的速度也会跟着开始慢下来，并在今年年底之前变得更加正常。”

在Tipranks的六名分析师当中，就有五名分析师给于可口可乐股“买进”的评级，一名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是67.00美元。以隔夜的59.59美元闭市价计算，分析师认为该股平均还会有12.43％的向上潜能。