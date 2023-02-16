印军方准备采取执法行动解救新西兰机师

文 /
海珂娴

更新 /
更新 / 2023年2月16日 11:57 PM
发布 /
发布 / 2023年2月16日 11:43 PM
图为印度尼西亚巴布亚省分离主义分子星期二（2月14日）发出的照片，图中被手持武器的土著巴布亚人包围的男子相信是上个星期遭绑架的新西兰籍机师默滕斯。（路透社）
图为印度尼西亚巴布亚省分离主义分子星期二（2月14日）发出的照片，图中被手持武器的土著巴布亚人包围的男子相信是上个星期遭绑架的新西兰籍机师默滕斯。（路透社）

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（早报讯）印度尼西亚军方正在筹备“执法行动”，解救被巴布亚分离主义分子绑架的新西兰机师。这将是谈判失败后的最后手段。

印尼巴布亚区域军事指挥官穆斯塔法（Muhammad Saleh Mustafa）星期四（2月16日）在新闻发布会上说，政府正尝试通过温和手段打破僵局，当地政界和宗教人士也都在帮忙争取新西兰籍人质默滕斯（Philip Merthens）获释。

默滕斯是苏西航空（Susi Air）的机师。他驾驶的飞机上周在偏远的恩杜加县（Nduga）降落后，被“自由巴布亚组织”的军事分支“西巴布亚民族解放军”点燃。该组织绑架了默滕斯，拘扣至今。

西巴布亚民族解放军发言人此前发布的视频中，有十几名土著包围默滕斯，其中一些人手持枪和弓箭。默滕斯对着镜头说，绑架者要求印尼军队从巴布亚撤军，否则他将被终身监禁。

“自由巴布亚运动”自上世纪60年代起，寻求巴布亚省脱离印尼独立。2018年以来，当地冲突不断升级，但较少发生劫持人质的事件。

穆斯塔法强调，绑架默滕斯的人“不是分离主义分子，而是恐怖分子，所以军队和警察必须采取执法行动。”

他说，新西兰大使馆已同意这项计划，但他并未透露执法行动的细节，也未说明几时行动。

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