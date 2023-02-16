印军方准备采取执法行动解救新西兰机师

（早报讯）印度尼西亚军方正在筹备“执法行动”，解救被巴布亚分离主义分子绑架的新西兰机师。这将是谈判失败后的最后手段。

印尼巴布亚区域军事指挥官穆斯塔法（Muhammad Saleh Mustafa）星期四（2月16日）在新闻发布会上说，政府正尝试通过温和手段打破僵局，当地政界和宗教人士也都在帮忙争取新西兰籍人质默滕斯（Philip Merthens）获释。

默滕斯是苏西航空（Susi Air）的机师。他驾驶的飞机上周在偏远的恩杜加县（Nduga）降落后，被“自由巴布亚组织”的军事分支“西巴布亚民族解放军”点燃。该组织绑架了默滕斯，拘扣至今。

西巴布亚民族解放军发言人此前发布的视频中，有十几名土著包围默滕斯，其中一些人手持枪和弓箭。默滕斯对着镜头说，绑架者要求印尼军队从巴布亚撤军，否则他将被终身监禁。

“自由巴布亚运动”自上世纪60年代起，寻求巴布亚省脱离印尼独立。2018年以来，当地冲突不断升级，但较少发生劫持人质的事件。

穆斯塔法强调，绑架默滕斯的人“不是分离主义分子，而是恐怖分子，所以军队和警察必须采取执法行动。”

他说，新西兰大使馆已同意这项计划，但他并未透露执法行动的细节，也未说明几时行动。