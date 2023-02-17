布林肯与印尼外长通话 对印尼新刑法表担忧

（早报讯）美国对印度尼西亚新刑法中的某些条款表示担忧。

路透社报道，美国国务卿布林肯星期四（2月16日）和印尼外交部长雷特诺通电话时，传达了华盛顿对印尼新刑法的担忧。

印尼国会于去年12月通过了刑法修正案，这个备受争议的修正案明令禁止婚外性行为和婚前同居，并将非强暴致孕的人工流产手术列为刑事罪。

修正案也规定侮辱总统、诽谤国会、宪法法院、最高法院等国家机构以及未经批准举行抗议集会，都是违法行为。新法还禁止传播假新闻和违背国家意识形态的观点。

美国国务院发言人普赖斯在星期四发布的声明中说，布林肯还和印尼外长讨论了美国对印尼担任亚细安轮值主席国的支持。

本月早些时候，四名美国民主党参议员已就印尼的新刑法致信印尼总统佐科。他们呼吁佐科“重新考虑是否实施新刑法条款，并确保修订刑法包含的任何条款，符合印尼对国际人权义务与印尼本身的原则”。

参议员马基、鲍德温、达克沃斯和布克在这封信上签署。

印尼司法部去年底在回应对新刑法的批评时指出，道德条文只能由少数人举报，比如配偶、父母或孩子，且新版刑法三年后才会生效。

印尼司法部说：“投资者和外国游客不必担心在印尼投资和旅游，因为人们的隐私仍然受到法律的保护。”