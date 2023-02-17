泽连斯基：不会为了潜在的和平协议放弃任何乌克兰领土

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰不会为了与俄罗斯达成潜在的和平协议，而放弃任何乌克兰领土。

泽连斯基在俄罗斯入侵乌克兰即将一周年之际，接受英国广播公司（BBC）专访时警告，向俄罗斯割让领土，只会使乌克兰继续遭到俄罗斯入侵，并认为西方向乌克兰供应武器，能更快带来和平。

泽连斯基说，预计中的春季攻势其实已经开始，“俄罗斯已从不同方向发动袭击”。

他确信，在乌军发动反攻之前仍有能力继续抵抗俄军的攻势，但他也再次呼吁西方提供更多军事援助。

“当然，现代武器可以加快和平进程。武器是俄罗斯唯一能够理解的语言。”

泽连斯基上周会见了英国和欧盟的领导人，寻求加强国际支持并为乌克兰提供现代武器。当泽连斯基向英国首相苏纳克要求提供现代战斗机时，苏纳克说：“所有选项都在桌上”。

但基辅对西方交付武器的速度越来越感到失望。西方国家包括德国、美国和英国上个月承诺提供主战坦克，据了解，这些坦克多个星期后才会送抵。

泽伦斯基也对白罗斯总统卢卡申科的威胁作出回应。卢卡申科星期四说，只要有一个乌克兰士兵越过边界，他就会下令白罗斯军队加入俄军行动，向乌克兰开战。

泽连斯基说：“我希望白罗斯不会加入（这场战争）。”他说：“如果他们加入，我们一定会顽强战斗，并将存活下来。”

泽连斯基说，允许俄罗斯再次利用白罗斯作为进攻中转站将是一个“巨大的错误”。

俄罗斯入侵乌克兰的战争于去年2月24日爆发，下周将满一周年。