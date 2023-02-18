北约秘书长就中俄不断加强关系发出警告

（早报讯）北约秘书长就中国和俄罗斯关系日益密切发出警告，并敦促所有相信“民主与自由”的国家团结起来，对抗专制权力。

法新社报道，自俄罗斯于去年2月出兵乌克兰以来，中国试图将自己定位为中立，但同时与俄罗斯深化关系，至今没有谴责莫斯科的入侵行动。

北约秘书长斯托尔滕贝格星期五（2月7日）在德国慕尼黑安全会议场边说，北约“正在密切关注中俄之间不断提升和加强的关系”。

他指中俄正在一起进行军事演习，以及海空巡逻。

斯托尔滕贝格说：“当威权国家越来越靠拢且更紧密合作时，在北约所有相信民主与自由的国家包括世界各地的伙伴，站在一起就越发显得重要。”

俄罗斯在乌克兰发动战争后，西方国家担忧中国大陆可能会尝试在台湾采取类似的行动。

斯托尔滕贝格称北京正在密切关注乌克兰的战争，“如果俄罗斯总统普京在乌克兰获胜，这一定会影响北京的计算和决定。”

第59届慕尼黑安全会议会2月17日至19日在慕尼黑举行，40多名国家元首和政府首脑、多位国际组织负责人将参加本届会议。与会者包括德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、美国副总统哈里斯、美国国务卿布林肯和中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为西方国际战略和安全领域重要年度论坛之一。