白宫：美中外交渠道维持开放 对军方热线关闭感遗憾

（早报讯）美国白宫说，中国间谍气球被击落之后，美国和中国的外交沟通渠道仍然畅通，但“遗憾”的是，两国军方之间的联系仍处于关闭状态。

路透社报道，美国国家安全委员会发言人柯比在星期五（2月17日）的白宫新闻发布会上说，尽管气球事件导致局势紧张，但美国和中国外交官仍能互相沟通。

柯比说，国务卿布林肯因气球事件推迟了原定2月5日及6日的北京行程，原因是现在不是访问中国的“适当时间”，但总统拜登打算在“适当时候”与中国国家主席习近平通话。

柯比说：“我承认双方关系紧张，但国务卿布林肯和中国外交部长秦刚的沟通渠道保持开放……我们在北京仍有大使馆，国务院也可以直接与中国大使馆人员沟通。”

柯比说：“遗憾的是，双方的军事热线没有开放，这是我们现在很希望修正的情况。”

在回答一记者的提问时，柯比说，美国并没有向中国正式提议安排两国领导人通电话，但他补充说，这不表示这不会发生，或拜登不想和习近平通电话，他指拜登会和习近平通电话。

柯比称拜登和习近平通电话“没有预设条件”，他说：“总统希望在适当时候与习主席进行对话。”

白宫官员说，拜登和习近平上一次讲话，是在去年11月在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会，双方都把布林肯原定2月初的北京之行，视为继续缓解两国日趋紧绷关系的一个机会。