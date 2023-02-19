荷兰驱逐俄罗斯外交官 指控俄方从事间谍活动

（早报讯）荷兰外交部星期六（2月18日）宣布驱逐几名俄罗斯外交官，并关闭俄方在阿姆斯特丹的贸易代表团，指控莫斯科利用荷兰从事间谍活动。

法新社报道，荷兰外交部长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）发声明说：“尽管荷兰多次尝试寻找解决方案，但俄罗斯继续试图在外交掩护下，让情报人员进入荷兰……我们（荷兰）不能也不允许这样做。”

声明指出，由于缺乏工作人员，俄罗斯驻荷兰领事馆将于星期一（2月20日）关闭，但大使馆将继续开放。

胡克斯特拉补充说，尽管荷俄两国关系持续紧张，但保持俄罗斯大使馆的开放，是维持两国沟通的重要渠道。

几名俄罗斯外交官被荷兰当局勒令在两周内离境，而俄罗斯的贸易代表团则须从星期二（2月21日）开始关闭。

胡克斯特拉透露，他预计大约还有十几名俄罗斯外交官将不被允许离开荷兰。

据了解，两国关系降至冰点，与2014年马来西亚航空公司MH17航班在乌克兰上空被击落有关。当时，这架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的飞机上，共载有196名荷兰公民。

后来，俄罗斯对乌克兰发起入侵后，荷兰便驱逐17名俄罗斯外交官。在最新的驱逐命令公布前，荷兰境内仍驻有58名俄罗斯外交官。

作为回应，俄罗斯此前驱逐15名荷兰外交官。荷兰当局表明，自那时起，有关两国重新任命新外交官的谈判已经失败。