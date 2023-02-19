在慕尼黑与王毅会晤 布林肯警告中国不要援助俄罗斯

（早报讯）美国国务卿布林肯星期六（2月18日）与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席第59届慕尼黑安全会议活动期间进行会晤，并警告中国不要在乌克兰问题上援助俄罗斯。

路透社报道，布林肯在一个未公开地点与王毅会晤时发出警告，如果中国向俄罗斯提供物质支持，后果将“不堪设想”。

布林肯与王毅结束会晤后，在星期天（2月19日）播出的美国全国广播公司（NBC）节目中表明，美国非常担心中国正在考虑向俄罗斯提供“致命的支持”。

布林肯说，“他们（中国）至少在考虑提供各种致命的援助，包括武器”，指华盛顿很快会公布更多细节。

美国国务院一名不具名的高级官员说，中国正试图做到“两全其美”，在声称希望为世界和平与稳定做出贡献的同时，采取“令人担忧”的举措，支持俄罗斯入侵乌克兰。

这名匿名官员说：“（布林肯在与王毅的会晤中）相当直率地警告中国，向俄罗斯提供物质支持或协助俄罗斯系统性地逃避制裁的影响和后果。”

针对催化两国关系恶化的“中国间谍气球”事件，布林肯称王毅并未对气球飞入美国领空道歉。

布林肯说：“我很简单地告诉他，那是不可接受的，再也不能发生了。”

布林肯并未与王毅就重新安排访华行程展开讨论。

王毅此前会见巴基斯坦外长比拉瓦尔时表明，美国对气球事件过度反应、渲染炒作，这种近乎歇斯底里的作法显示美方对中国的偏见和无知已到了荒谬的程度。