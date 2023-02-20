布林肯：新信息显示中国考虑为俄罗斯提供武器

（早报讯）美国国务卿布林肯指中国正在考虑为俄罗斯在乌克兰的战争提供武器和弹药。

综合《纽约时报》和英国广播公司（BBC）报道，布林肯星期天（2月19日）接受哥伦比亚广播公司新闻（CBS News）访问时警告，如果北京为莫斯科供应“致命性援助”，将进一步损害已因间谍气球事件而再次陷入困境的美中关系。

布林肯星期六刚在慕尼黑安全会议场边，与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面。

他说：“迄今为止，我们已看到中国公司……向俄罗斯提供用于乌克兰的非致命支持。我们现在的担忧是——根据我们掌握的信息——他们正在考虑提供致命支持。”

布林肯说，这种升级行动将给中国带来“严重后果”。中国否认有关莫斯科要求提供军事装备的报道。

布林肯没有详细说明美国收到了哪些有关中国潜在计划的信息。当被追问美国认为中国可能向俄罗斯提供什么时，布林肯说主要是武器和弹药。

美国制裁了一家涉嫌向俄雇佣军组织瓦格纳集团提供乌克兰卫星图像的中国公司。瓦格纳集团为俄罗斯提供了数千名战斗人员。

布林肯告诉CBS新闻，“当然，在中国，私营和国营企业并没有真正的区别”。他说：“如果中国为俄罗斯供应武器，这会给我们和我们双方的关系带来严重的问题。”

中国外交部星期天在官网发布简短声明，指王毅是应美国请求，同布林肯进行非正式接触。王毅表明中国在气球事件上的严正立场，要求美国改弦更张，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。

中国外交部同日再以发言人名义介绍中美接触情况，指王毅警告，如果美国执意借题发挥、炒作升级、扩大事态，中国必将奉陪到底，一切后果将由美国承担。

布林肯接受CBS新闻的访问于星期天播出。