普京：俄罗斯将暂停参与《新削减战略武器条约》

（早报讯）俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯将暂停参与《新削减战略武器条约》，并向美国发出警告，指已将新的陆基战略核武器投入到战斗中。

路透社报道，普京星期二（2月21日）发表国情咨文时说：“我今天不得不宣布，俄罗斯将暂停参与《新削减战略武器条约》（New START）。”

同时，普京指控美国正考虑恢复核试验，称俄国防部和核设施或在必要时，测试俄罗斯的核武器。

普京重申：“当然，我们不会率先这样做（测试核武器），但如果美国进行试验，那俄罗斯就会（紧随其后）。任何人都不应抱有危险的幻想，认为全球战略平衡可被破坏。”

普京说：“一周前，我签署了一项关于将新的陆基战略系统投入战斗任务的法令。他们（美国）也要插手吗？还是他们以为一切都很简单？”

《新削减战略武器条约》由美俄两国2010年签署，2011年2月5日生效，有效期10年。美俄《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。2021年1月26日，俄罗斯总统普京与美国总统拜登通电话，双方同意近期完成延长《新削减战略武器条约》有效期所需的所有必要程序。

根据条约，双方应在条约生效七年后将各自部署的核弹头削减到1550枚，核导弹发射装置和可发射核武器的轰炸机等运载工具的数量减至800件，其中已部署的核弹头运载工具的数量不得超过700件。