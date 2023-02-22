俄将继续遵守新削减战略武器条约 规定核弹头数量

（早报讯）俄罗斯表明，虽然已决定暂停参与与美国签署的《新削减战略武器条约》，但俄罗斯还是会继续遵守这项条约规定的可部署核弹头数量。

路透社报道，俄罗斯国家杜马（下院）主席沃洛金星期二（2月21日）发表声明说，总统普京已在当天向国家杜马提交暂停《新削减战略武器条约》（New START）的法律草案，国家杜马将在星期三（22日）审议并做出决定。草案随后就送交联邦委员会（上院）。

俄联邦委员会国际事务委员会主席卡拉辛告诉俄罗斯新闻社（RIA），可能在星期三审议这项法律。

普京星期二发表国情咨文时宣布，暂停参与《新削减战略武器条约》。他警告，如果美国恢复核试，俄罗斯也会这么做。

美俄2010年签署《新削减战略武器条约》，条约于2011年2月5日生效，有效期10年。条约有效期后来延长至2026年2月5日，条约内容保持不变。

根据《新削减战略武器条约》，莫斯科和华盛顿承诺部署不超过1550枚战略核弹头及最多700枚长程导弹，核导弹发射装置和可发射核武器的轰炸机等运载工具的数量减至800件。

美俄《中导条约》2019年失效后，《新削减战略武器条约》成为两国仅有的军控条约。

国家杜马声明称，“为了保持核导弹领域足够程度的可预测性和稳定性，俄罗斯将坚持负责任做法，在条约的有效期内继续严格遵守《新削减战略武器条约》规定的核导弹数量。”

国家杜马也说，将继续通知美国有关俄罗斯已拟定的洲际弹道导弹（ICBM）试射计划。