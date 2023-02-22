俄雇佣兵老板炮轰军方切断弹药供应 属“叛国行为”

（早报讯）俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团老板普里戈任星期二（2月21日）炮轰莫斯科军方高层，切断瓦格纳战士的弹药供应，还指军方意图摧毁他的私营军事公司属“叛国行为”。俄罗斯国防部驳斥普里戈任的指控。

乌克兰战争爆发后，普里戈任在俄罗斯的能见度提高。俄罗斯在乌克兰顿涅茨克地区巴赫穆特镇的战斗就由瓦格纳集团领军，但普里戈任和莫斯科的关系明显正在恶化。

今年以来，莫斯科已不让瓦格纳集团招募俄罗斯囚犯，有迹象表明克里姆林宫正在遏制普里戈任的影响力。

性格火爆的普里戈任星期二在Telegram说：“有人正在与我们（为瓦格纳战士争取军备）直接对抗。”他说：“这等同于叛国罪。”

普里戈任还说，俄罗斯“总参谋长和国防部长正在下令，不给瓦格纳PMC（私人军事公司）弹药，空运军队支援也不给。”

对此，俄罗斯国防部发表声明说，军方正竭尽全力为战斗人员供应军备，切断瓦格纳集团弹药供应的指控“完全不属实”。

声明还说：“试图在密切互动与支持的俄罗斯（战斗）组织单位之间制造分裂，只会帮倒忙，让敌人坐收渔利。”

普里戈任随后又发一条语音信息，指俄罗斯国防部的讲话“无异于向瓦格纳集团吐口水”，并重申他的军队补给非常短缺。

俄罗斯国防部之前曾说，尽管民兵组织依赖国家提供部分武器和后勤保障，但瓦格纳集团不受国防部管制。