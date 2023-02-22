印尼对中国支持缅甸落实五点和平共识表示感谢

（早报讯）印度尼西亚对中国支持缅甸军方落实与亚细安成员国达成的五点和平共识，表示感谢。

路透社报道，印尼外交部长蕾特诺星期三（2月22日）在雅加达与中国外交部长秦刚会面后说：“印尼对中国支持五点共识表示赞赏。五点共识是亚细安协助缅甸走出政治危机的一个主要条件。”

她说：“作为今年的亚细安轮值主席国，印尼将与缅甸的所有利益相关者接触，目标就是为缅甸开启包容性全国对话的可能性。”

亚细安为协助缅甸重返和平进程，于2021年4月与缅甸军方领导人敏昂莱达成的五点共识，至今没有取得任何进展，外交努力停滞不前。

蕾特诺星期三也重申，印尼将加速推动《南中国海行为准则》的磋商。她说，印尼与其他亚细安国家都希望制定一套“有效、充实和可落实”的《南中国海行为准则》。

秦刚则说，他相信印尼和亚细安会基于本地区的稳定、发展和繁荣的根本利益，作出独立的判断和选择。他也说，中国和印尼将共同维护争议航道的和平与稳定。

《南中国海行为准则》旨为制定一个协助调解航道中的领土和海洋争端的框架。

中国在南中国海提出“九段线”的领土主张，向来主张拥有几乎整个南中国海的主权，文莱、马来西亚、菲律宾、越南和台湾则对南中国海提出部分主权声索。

虽然印尼不是南中国海的主权声索方，但印尼在北纳土纳海勘探石油和天然气遭到中国的反对。上个月，印尼派了一艘军舰到那片资源丰富的海域，监视一艘中国海警船。

蕾特诺本月初说，《南中国海行为准则》的首轮磋商将在3月举行。