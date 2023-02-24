联合国压倒性通过决议 要俄立即从乌克兰撤军实现公正持久和平

（早报讯）在俄罗斯入侵乌克兰一周年的前夕，联合国以压倒性多数的投票，要俄罗斯“立即”和“无条件”从乌克兰撤军，并呼吁实现“公正与持久”的和平。

法新社和英国广播公司（BBC）综合报道，联合国大会星期四（2月23日）以三分之二多数通过一项决议，呼吁达成一项保障乌克兰主权的和平协议。

141个联合国成员国对重申支持乌克兰主权和领土完整的决议投了赞成票，七个成员国反对，32个成员国包括中国、伊朗和印度投了弃权票。

乌克兰总统泽连斯基在俄罗斯入侵周年纪念日前夕，向自去年2月24日战争爆发以来死去的人致敬。

泽连斯基在星期四讲话中情绪激动地誓言，乌克兰一定要让莫斯科，为乌克兰遭遇的“所有恐怖行为、所有杀戮、所有酷刑”承担责任。

在乌克兰，人们正在为入侵周年纪念日的新攻击做防备。泽连斯基已警告，俄罗斯正在策划一场象征性的“报复”袭击，以纪念入侵一周年。在基辅街头，人们流露既坚韧又恐惧的情绪。

正在等电车准备上班的79岁达尼连科说：“希望是最后才死去的东西。”她也说，战争令她无时无刻都感到焦虑。

乌克兰教育部长斯卡莱特敦促学校星期五改用远程学习。他说，过往记录显示，俄罗斯会袭击学校和其他平民聚集场所如住宅楼和医院，这意味着学校将面临风险。