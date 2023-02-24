俄乌战争周年前夕 巴黎铁塔亮起蓝黄灯光支持乌

（早报讯）法国巴黎埃菲尔铁塔在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，亮起了代表乌克兰国旗的蓝黄两色灯光，以示支持乌克兰。

乌克兰在世界各地的盟友也准备为这场战争举行活动。在英国首都伦敦，民众聚集在特拉法加广场为乌克兰举行守夜，以纪念乌克兰战争爆发一周年。

综合法新社和路透社报道，星期四（2月23日）夕阳落下后，埃菲尔铁塔立即点亮蓝黄色灯光，铁塔上端散发蓝色光芒，铁塔下端被黄色灯光照耀，塔顶白色光速持续旋转。

巴黎市长伊达尔戈以乌克兰语发了一条“乌克兰荣耀！”的推文。

法国国防部上周说，总统马克龙承诺为乌克兰提供的第一批AMX-10装甲车将在几天内交付。

俄驻英使馆外马路绘制巨型乌克兰国旗

同一天，英国一群活动人士在俄罗斯驻伦敦大使馆外的道路上，倾倒了数百升黄色和蓝色油漆，绘制成一面巨大的乌克兰国旗。

一个名为“驴子带领”的活动组织阻断交通后，用手推车和刷子在马路上倒了300多升油漆，画了一个占地500平方米的乌克兰国旗。

俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，英国一群活动人士在俄罗斯驻伦敦大使馆外的道路上，倾倒了数百升黄色和蓝色油漆，绘制成一面巨大的乌克兰国旗。（法新社）

“驴子带领”组织发表声明说：“乌克兰是一个独立的国家，拥有所有的自决权。”

“出现在（俄罗斯总统普京的）驻伦敦大使馆外的一面巨大乌克兰国旗，将提醒他这点。”

莫斯科将入侵乌克兰称为“特别军事行动”，称是基于对俄罗斯安全的担忧而采取这个军事行动，并强调入侵乌克兰的正当性。