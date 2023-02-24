接安华律师信 伊党议员称有权批评首相

（早报讯）接到马来西亚首相安华律师信的伊斯兰党本同区国会议员阿旺哈欣认为，他有权批评首相，拒绝说明会不会向安华道歉。

星洲网报道，阿旺哈欣日前就土著团结党槟州打昔牛汝莪区国会议员旺赛夫被控受贿的案件受访。阿旺哈欣当时说：“我认为，如果第10任首相这么做，（那他就是）马来西亚历史上最糟糕的首相。”

阿旺哈欣说：“即使被指残暴的马哈迪，都没有做到这种程度，第10任首相的报复心非常重。”

阿旺哈欣星期四（2月23日）接受马来报章《前锋报》专访，被问及还没回复安华的律师信时说：“我交给律师处理，这件事其实没什么，我很轻松。”

他说：“作为反对党国会议员，我有权批评首相，希望他改进。如果他不能接受，那就随他吧。”

阿旺哈欣还说：“我不是值得对付的大人物，但因为这件事，也间接让我获得免费的宣传。”

早前媒体称，安华发律师信，要求阿旺哈欣道歉，并收回以“马哈迪没那么残暴”来形容安华的讲话，并承诺未来不再重复这番话，否则安华将入秉法庭起诉他。

旺赛夫原为土团党宣传主任，2月21日被控收受超过696万令吉（约210万新元）贿金后，于22日宣布辞去党职。土团党主席慕尤丁说，土团党同意旺赛夫辞职，但这并不意味旺赛夫有罪。