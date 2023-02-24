乌克兰称中国发布政治解决乌克兰危机是好迹象

（早报讯）乌克兰说，中国发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场，是一个好的迹象，但希望中国更积极支持乌克兰，敦促俄罗斯终止战争并撤军。

路透社报道，欧盟驻华大使庹尧诲（Jorge Toledo）星期五（2月24日）在北京的新闻发布会上说，中国当天发布的立场文件不是和平建议，但欧盟将会研究这份文件。

庹尧诲说：“如果立场文件对乌克兰来说是一个积极信号，那么它对欧盟也是一个积极信号，尽管我们还在仔细地研究这份文件。”

乌克兰驻华临时代办列亲斯卡（Zhanna Leshchynska）在同一场新闻发布会上说，中国官方发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场，表明中国希望参与全球停止乌克兰战争的努力，这是好迹象。

列亲斯卡说，乌克兰希望中国做得更多，更积极地支持乌克兰，并敦促俄罗斯结束战争，把军队撤出乌克兰。

她还说，乌克兰有一个和平计划并希望获得中国的支持。

乌克兰希望看到中国站在乌克兰的一边，称目前中国并没有为乌克兰的努力提供支持。

列亲斯卡说，中国要保持中立，应该同时与俄罗斯和乌克兰对话，“现在我们看到的是，中国并没有和乌克兰对话”。

根据中国外交部网站消息，中国星期五发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场。

中国官方呼吁通过政治解决乌克兰危机，并列出中方的12点立场，包括停火止战和启动和谈。

中国呼吁停火止战和启动和谈，提到冲突战争没有赢家。各方应保持理性和克制，不拱火浇油，不激化矛盾，避免乌克兰危机进一步恶化甚至失控，支持俄乌相向而行，尽快恢复直接对话，逐步推动局势降级缓和，最终达成全面停火。