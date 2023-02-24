波兰总理访问基辅 四辆豹2型坦克已运抵乌克兰

（早报讯）波兰总理莫拉维茨基抵达乌克兰首都基辅，会见乌克兰总统泽连斯基。

路透社引述波兰政府发言人穆勒（Piotr Muller）的推文报道，莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）星期五（2月24日），即俄乌战争一周年当天访问乌克兰，并与泽连斯基在乌克兰牺牲者纪念墙献花。

莫拉维茨基对泽连斯基说：“波兰和欧洲与乌克兰同在，决不会抛弃乌克兰。我们将支持乌克兰到彻底战胜俄罗斯的那一天。”

他还说，欧盟对俄罗斯至今采取的10轮制裁措施都“太仁慈，太软弱”，波兰对此表示不满。

穆勒在推文中还说：“总理在俄罗斯发起入侵乌克兰一年后前往基辅，释放了明确且重要的信号，那就是进一步支持保卫乌克兰免受俄罗斯的袭击。”

莫拉维茨基访问基辅当天，波兰已向乌克兰运送四辆豹2型主战坦克。波兰政府此前承诺向乌克兰援助14辆坦克，也是第一个提议向乌克兰输送豹2型坦克的国家，当局还曾对德国最初拒绝援助主战坦克表示强烈谴责。

此外，尽管提供F-16战机一事须在盟国间达成更广泛意见后再做决定，但波兰“已准备好”训练乌克兰飞行员操作F-16战机。

据报，波兰还加大了军购力度，并将今年的军事预算提高到国内生产总值的4%以上，还收容了超过100万的乌克兰难民。