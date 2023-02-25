G20财长和央行会议联合公报流产 东道国印度发表声明

（早报讯）由于各国金融领导人无法就如何描述俄乌战争达成共识，二十国集团（G20）财长和央行会议的联合公报流产；东道国印度星期六（2月25日）发表声明，指绝大多数成员国“强力谴责”在乌克兰的战争。

综合外电报道，西班牙代表卡尔维诺星期六不点名地说，因为一些国家在会议上“不太具建设性”的做法，各国就联合声明要达成一致是“困难的”。

据悉，美国和七国集团（G7）的盟友坚持要在公报中直接谴责俄罗斯入侵乌克兰，但俄罗斯和中国代表反对。

一名匿名的代表透露，中国希望能在声明中删除“战争”一词。

德国和法国在内的西方国家，则坚持此次声明中使用的措辞，不能弱于去年11月峇厘岛G20峰会发表的联合公报。

美国财长耶伦同天在会议场外接受路透社访问时说，“绝对有必要”在会议的联合公报中谴责俄罗斯入侵乌克兰。

由于各国无法就公报达成共识，中国和俄罗斯也拒绝签署联合声明，为期两天的会议，以东道国发表声明总结此次会议讨论的结果来结束。

印度星期六发表声明说，除了俄罗斯和中国，所有成员国都对这场俄乌战争表示谴责，并重申他们要俄罗斯撤出乌克兰的立场。

印度沿用了去年峇厘岛G20峰会联合宣言针对俄乌战争使用的措辞。"和平解决冲突，努力解决危机，以及外交与对话，是至关重要的。今天的时代决不能是战争的时代。”

为期两天的会议，还集中讨论了受到战争导致的通货膨胀飙升冲击，以及较贫穷国家的债务减免问题。