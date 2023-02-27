美国中情局长：美国“确信”中国正考虑为俄提供武器

（早报讯）美国中央情报局局长说，美国“确信”中国正在考虑，为入侵乌克兰的俄罗斯军队提供致命军事装备。

法新社报道，中情局局长伯恩斯在星期天（2月26日）的哥伦比亚广播公司（CBS）节目《面向全国》中警告，这么做对中国来说，将是“非常冒险和不明智的赌注”。

他说：“我真切希望他们不会这么做。”

同日，白宫国家安全顾问沙利文也向中国发出了类似的警告，称美国已私下向中方表明，为莫斯科提供援助将导致严重后果。

沙利文在美国有线电视新闻网（CNN）节目《国情咨文》中说：“北京必须自己决定是否为俄方提供军事援助，但如果往这条路走，中国将付出真实的代价。”

伯恩斯和沙利文都明确指出，美国尚未发现中国向俄罗斯输送任何武器的迹象。

沙利文告诉CNN：“我们还没有看到他们做出一个最终决定……也没有看到他们向俄罗斯提供援助。”

沙利文在美国广播公司（ABC）《本周》节目的访问中说，虽然北京未决定为俄罗斯提供援助，但它也没有放弃这个选项。

根据《华尔街日报》报道，美国官员透露，中国正在考虑向俄罗斯运送无人机和军火，但中国予以否认。

俄乌战争已进入第二年，伯恩斯指俄罗斯总统普京距离认真与基辅进行和平谈判依然遥远。

伯恩斯在CBS的访问中，多次以“狂妄自大”来形容普京。他认为，普京现在对于打败乌克兰“过于自信”。

曾担任副国务卿的伯恩斯说，普京“相信他只是暂时没打赢这场战争，但他是输不起的。”

伯恩斯说，到了某个阶段，普京“将不得不面对不断上升的战争成本、运回国的一副副棺材，还有累积的经济损失”。