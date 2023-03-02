世界最长地铁环线在莫斯科全线通车

（早报讯）俄罗斯首都莫斯科地铁大环线全线通车仪式星期三（3月1日）举行，俄罗斯总统普京以视频连线形式出席通车仪式。

普京说，长达70公里的大环线成为世界上最长的地铁环线。大环线将为整个首都地区的交通体系带来极大改变，它将减轻多条高速路的运载压力，成为发展和完善首都毗邻地区的重要动力，使得都市居民的生活出行更加方便、快捷。

当天，莫斯科地铁大环线最后九个车站投入运营，标志着大环线的全线开通。莫斯科市长索比亚宁、莫斯科地铁员工和工程建筑人员等参加了通车仪式。

莫斯科地铁大环线是俄罗斯最大的地铁建设项目，也是世界上最大的地铁项目之一，由31个车站和三个电力车库组成，总长为70公里。大环线采取分段建设和开通方式，第一标段于2018年2月通车。

其中，中国铁建中标承建莫斯科地铁第三换乘环线（即大环线）西南段项目，标段全长5.4公里，包含阿明耶沃站、米丘林大街站、韦尔纳茨基大街站三个车站和九条盾构隧道建设任务，这也是俄罗斯首次在地铁施工领域引进中国企业。

莫斯科地铁线路设计主要采用辐射及环行布局，线路中绝大多数是辐射线，相互之间换乘不便。而大环线将有效联通各条辐射线，极大地提高出行效率。此外，大环线全线开通将显著改善莫斯科34个区330万名居民的交通服务。