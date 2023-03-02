近来枪击案频发 苹果公司关闭北卡罗来纳州商店

（早报讯）苹果公司突然关闭在北卡罗来纳州夏洛特的一家零售店，这家店所在的商场近几个月来至少发生了三起枪击事件。

彭博社引述知情人士透露，苹果公司于星期三（3月1日）通知员工，这家店将立即关闭。

据悉，零售店星期三上午还在营业；此前一天，其网站也没有公布有关改变营业时间或关闭的计划。

员工接获通知后，苹果公司更新了网站，显示这家位于梅克伦堡县诺斯莱克购物中心的零售店将永久关闭。知情人士说，这家商场近来发生的多起枪击事件促成了这一决定。

知情人士说，苹果公司告诉员工，公司不会裁员，受影响商店的员工将转移到附近的SouthPark零售店，或在公司的线上商店工作。公司明年将在夏洛特开设一家新店，以取代诺斯莱克购物中心的零售店。这项计划在近日发生的枪击事件前，已在进行。

苹果公司证实关闭诺斯莱克零售店的消息，但拒绝进一步说明原因。公司在声明中说：“为了准备我们计划于明年初在夏洛特地区开设的新店，我们将于星期四（3月2日）关闭苹果诺斯莱克。我们所有的团队成员将继续在苹果SouthPark和苹果线上商店，为夏洛特的客户提供协助。”

在美国经营约270家零售商店的苹果公司很少关闭商店，而这次迅速关闭更是不寻常。

据当地新闻报道，诺斯莱克购物中心的梅西百货外星期二（2月28日）发生了枪击事件；今年2月初、去年12月和2021年也曾发生枪击事件。