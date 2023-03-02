印度总理吁G20找到共识 消弭乌克兰问题上的分歧

（早报讯）印度总理莫迪呼吁二十国集团（G20）外交部长在国际课题上找到共识，消弭在乌克兰问题上的分歧。

路透社报道，二十国集团（G20）外长会议星期四（3月2日）在印度首都新德里举行。今年担任G20轮值主席国的印度拒绝将战争归咎于俄罗斯，并寻求外交解决方案，同时大幅增加采购俄罗斯石油。

然而，与会的欧洲和美国代表重申，他们认为俄罗斯应对冲突负责。德国说，它将利用这次会议打击俄罗斯的“宣传”。俄罗斯说，它将利用这次会议告诉世界，莫斯科认为谁应对目前的政治和经济危机负责。

莫迪在会谈开始时的视频讲话中说：“你们正在全球出现严重分歧时开会。我们不应让我们无法共同解决的问题妨碍我们能够共同解决的问题。”

荷兰外长沃霍克斯特拉在会议期间告诉记者，俄罗斯对战争负有全部责任，必须继续受到制裁。法国外长科隆纳也强调，G20必须让俄罗斯为“对地球上几乎每个国家的负面影响”负责。

出席新德里会议的有40个代表团，包括由俄罗斯外长拉夫罗夫、美国国务卿布林肯和中国外长秦刚率领的代表团。

布林肯星期三（1日）说，他没有计划与这两位部长会面。乌克兰问题以及美国上个月击落漂浮在北美上空的中国气球，导致中美关系变得紧张。

东道主印度说，乌克兰战争将是其中一个探讨重点，但与粮食、能源和肥料安全有关的问题，以及冲突对各国面临的这些经济挑战的影响也将得到“适当的关注”。