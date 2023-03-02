俄警告：美国和北约卷入乌战争或带来灾难性后果

（早报讯）俄罗斯外交部副部长里亚布科夫警告，美国和北约卷入乌克兰战争，可能带来“灾难性后果”。

法新社报道，里亚布科夫（Sergei Ryabkov）星期四（3月2日）在日内瓦裁军谈判会议上发表上述言论，并说：“美国和北约旨在进一步煽动乌克兰境内和周边地区冲突的政策，现在构成了最严重的战略威胁。”

里亚布科夫发表讲话的大厅几乎空无一人。为抗议他的演讲，许多西方外交官特地选择在他预定演讲的时间段，象征性地聚集在一幅绘有乌克兰蓝黄国旗的壁画前拍照留念。

乌克兰常驻联合国代表菲利彭科（Yevheniia Filipenko）说：“我们认为，这是对抵抗俄罗斯无端和无理侵略的乌克兰人民的表现。”

英国驻日内瓦联合国代表文利（Simon Manley）说：”在俄罗斯将坦克撤出乌克兰战场之前……我们聚集在此是为了向我们的乌克兰同事表示支持。他们的战斗，就是我们的战斗。”

裁军谈判会议是世界上最重要的多边裁军论坛，创建于1979年，旨在阻止冷战军备竞赛。它虽然不是联合国机构，但每年在日内瓦联合国总部举行三次会议，讨论军备控制和裁军问题，重点是遏制核军备竞赛。

俄罗斯上周宣布退出《新削减战略武器条约》（New START）后，美国副国务卿詹金斯（Bonnie Jenkins）在星期一的裁军谈判会议开幕式上批评俄罗斯是不负责任的核大国。

但里亚布科夫星期四坚称，俄罗斯别无选择，只能暂停对该条约的参与，同时将继续遵守战略进攻性武器的数量限制。