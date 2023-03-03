印尼法院裁定推迟选举两年 执政党和选委会指法院无权作此决定

（早报讯）印度尼西亚一地方法院做出令人惊讶的裁决，宣布暂停所有选举进程至2025年。执政党指法院无权作此决定，选举机构也表明，将继续推进定明年举行的总统大选。

路透社报道，成立于2020年的正义繁荣人民党（Prima Party）声称，它被剥夺了参加2024年大选的机会，并于去年为此提起民事诉讼。这个鲜为人知的政党从未参加过选举。

雅加达中央地方法院星期四（3月2日）就这起诉讼作出裁决，将印尼选举推迟两年四个月又零七天，至2025年才举行总统与议会选举。

正义繁荣人民党对法院的裁决表示欢迎，称“这是平民百姓的一个胜利”，党主席阿古斯（Agus Jabo Priyono）和党秘书长多米戈斯（Dominggus Oktavianus）发表联合声明说：“我们希望各方尊重地方法院的裁决。主权在人民手中。”

印尼总统佐科所属的斗争派民主党（PDI-P）和首席安全部长，指地方法院无权决定何时举行选举。

印尼选举委员会（KPU）说，将对雅加达中央地方法院星期四的裁决提出上诉。

选举委员会主席阿西哈里（Hasyim Asy'ari）在新闻发布会上强调，“任何有关选举程序和时间表的法律，仍是合法且具有法律约束力的。”

他说，无论雅加达中央地方法院做出什么裁决，选举委员会还是会继续推进选举进程。

为印尼最大政党的斗争派民主党说，裁定延迟两年举行选举的法官应受调查。

印尼定2024年2月14日举行总统选举。佐科的第二个总统任期将在2024年10月届满。印尼宪法规定总统只能任两届，每届任期五年。