俄瓦格纳集团否认购买中国卫星的乌克兰图像

（早报讯）俄罗斯雇佣兵公司瓦格纳集团（Wagner），否认向中国商业卫星公司购买乌克兰的卫星图像。

中国通讯社报道，瓦格纳集团联合创立人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）星期三（3月1日）在Telegram社交平台针对美国的指控说：“我们不需要购买任何他国的卫星影像，瓦格纳在一年半的时间内拥有了20余颗遥感卫星，其中一部分是合成孔径雷达卫星，另一部分则是光学卫星。”

普里戈津指出：“因此，美国国务院在这个问题上的情报有些滞后，我们能够观测到世界各地，包括美国国务院。”

美国国务院负责东亚事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）星期二（2月28日）出席众议院外交事务委员会的听证会时称，中国长沙企业天仪空间科技研究院有限公司（Spacety），曾向瓦格纳集团提供乌克兰的卫星图像。

美国之前以“对瓦格纳雇佣军提供支持”为理由，制裁“天仪研究院”等六家中国企业。“天仪研究院”否认与瓦格纳集团有业务往来，称“天仪研究院”是一家民用卫星公司，只提供民用卫星服务，公司产品和服务不涉及任何军事用途。

据悉，长沙天仪研究院是一家小型遥感卫星商业公司，为世界各国提供民用卫星服务，核心是抗震救灾，如克罗地亚地震、汤加火山爆发、孟加拉洪灾，印度尼西亚地震、斐济台风等。

就美国称“中国卫星企业‘天仪研究院’向瓦格纳集团提供卫星图像”而实施制裁一事，中国外交部发言人毛宁3月1日在记者会上回应称，中方坚决反对美国滥施非法单边制裁。