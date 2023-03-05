土耳其正设法延长《黑海谷物倡议》

文 /
海珂娴

发布 /
发布 / 2023年3月5日 11:36 PM
土耳其外交部长恰武什奥卢星期天在联合国最不发达国家问题会议上说，土耳其正设法延长《黑海谷物倡议》。（法新社）
土耳其外交部长恰武什奥卢星期天在联合国最不发达国家问题会议上说，土耳其正设法延长《黑海谷物倡议》。（法新社）

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（早报讯）允许乌克兰出口粮食的黑海港口农产品外运协议即将在3月18日到期，土耳其正设法延长这项协议。

路透社报道，土耳其外交部长恰武什奥卢星期天（3月5日）在联合国最不发达国家问题会议上说：“我们正在为顺利实施和进一步延长《黑海谷物倡议》（Black Sea Grain Initiative）而努力。”

这一倡议由俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国四方于去年7月经达成，在黑海设立“海上人道主义走廊”，让乌克兰可从三个主要港口，即切尔诺莫斯克（Chornomorsk）、敖德萨（Odesa）和皮夫登尼港（Pivdennyi），向世界各地出口谷物。

负责监督倡议实施的土耳其联合协调中心称，截至3月3日，该倡议已出口近2300万吨谷物和其他食品。

倡议原本于去年11月19日到期，乌克兰与联合国11月17日宣布倡议延长120天，至今年3月18日。若各方同意，倡议会再次延长。美国国务卿布林肯曾在上周的二十国集团（G20）会议上敦促俄罗斯再次延长倡议

俄罗斯外交部3月1日说，只有在倡议考虑到本国农业生产者利益的情况下，俄罗斯才会同意第二次延长倡议。外交部长拉夫罗夫直言，这一倡议已被西方“无耻地埋葬”。

塔斯社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）星期天重申这一立场，称如果该倡议是平等的，那么“俄罗斯一直以来都很好地履行自己的职责，并将继续履行”，但俄罗斯反对“煽动和阴谋”。

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