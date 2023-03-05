土耳其正设法延长《黑海谷物倡议》

（早报讯）允许乌克兰出口粮食的黑海港口农产品外运协议即将在3月18日到期，土耳其正设法延长这项协议。

路透社报道，土耳其外交部长恰武什奥卢星期天（3月5日）在联合国最不发达国家问题会议上说：“我们正在为顺利实施和进一步延长《黑海谷物倡议》（Black Sea Grain Initiative）而努力。”

这一倡议由俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国四方于去年7月经达成，在黑海设立“海上人道主义走廊”，让乌克兰可从三个主要港口，即切尔诺莫斯克（Chornomorsk）、敖德萨（Odesa）和皮夫登尼港（Pivdennyi），向世界各地出口谷物。

负责监督倡议实施的土耳其联合协调中心称，截至3月3日，该倡议已出口近2300万吨谷物和其他食品。

倡议原本于去年11月19日到期，乌克兰与联合国11月17日宣布倡议延长120天，至今年3月18日。若各方同意，倡议会再次延长。美国国务卿布林肯曾在上周的二十国集团（G20）会议上敦促俄罗斯再次延长倡议。

俄罗斯外交部3月1日说，只有在倡议考虑到本国农业生产者利益的情况下，俄罗斯才会同意第二次延长倡议。外交部长拉夫罗夫直言，这一倡议已被西方“无耻地埋葬”。

塔斯社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）星期天重申这一立场，称如果该倡议是平等的，那么“俄罗斯一直以来都很好地履行自己的职责，并将继续履行”，但俄罗斯反对“煽动和阴谋”。