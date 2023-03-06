佐科支持选举委员会对法院推迟选举的裁决提出上诉

（早报讯）印度尼西亚总统佐科星期一（3月6日）说，他支持选举委员会就一地方法院暂停所有选举进程至2025年的裁决提出上诉。

路透社报道，雅加达中区地方法院上星期四（2日）就正义繁荣人民党（Prima Party）提出的诉讼案裁定，选举委员会须暂停推进选举进程两年四个月零七天，这意味着原定2024年举行的总统与议会选举，将至少推迟到2025年。

佐科星期一向媒体说，政府希望选举准备工作按原定计划进行。

他说，雅加达中央地方法院的裁决“引起正反两方面的辩论，但政府支持选举委员会对裁决提出上诉。”

总统秘书处把佐科的这段视频讲话上载到网上。

佐科的第二个总统任期将在2024年10月届满。印尼宪法规定总统只能任两届，每届任期五年。

佐科此前表明拒绝延长自己的任期。印尼宪法法院上周在审理另一起诉讼案时也说，总统任期不能延长。

正义繁荣人民党成立于2020年，从未参与选举。这个默默无闻的政党去年声称被剥夺参加2024年大选的机会，为此提起民事诉讼。上星期四的裁决引来广泛批评，地方法院的职权也受到质疑。印尼司法委员会发言人米科上星期五（3日）说：“如果有迹象强烈显示法官可能涉嫌违规，司法委员会将对法官展开调查。”

印尼下一届总统选举定2024年2月14日举行。