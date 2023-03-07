乌克兰就俄罗斯据称射杀战俘展开调查

（早报讯）乌克兰就社交媒体上流传据称俄罗斯射杀一名乌克兰战俘展开刑事调查。

路透社报道，这段12秒的视频在推特广泛流传，视频显示，一名手无寸铁的男子身穿制服，手臂上有乌克兰国旗的标志，站在树林里抽着烟。这名男子在视频中说：“Slava Ukraini！（即荣耀归于乌克兰）”随后，视频可听到来自一个或多个枪手的枪响，这名男子瘫倒在地，子弹似乎击中他的身体。视频过后可听到一个声音用俄语说：“死吧，婊子。”

“荣耀归于乌克兰”这句话和以“Heroyam Slava”（光荣属于英雄）作为回应，一直是后苏联时期乌克兰的标语，但自战争开始以来，它成为日常生活中的问候语，也有助于争取国际社会对乌克兰的支持。

乌克兰陆军在Telegram应用上说，根据初步调查显示，死者是第30独立机械化旅的军人，名为季莫菲·尼古拉耶维奇·沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）。当局说，他自2月3日在乌克兰东部的战斗中失踪。

俄罗斯国防部没有立即回应相关询问。

视频中的男子很快地在社交媒体上被乌克兰人誉为英雄，许多用户发布“Heroyam Slava”作为回应。一位去年在乌克兰东部战斗中受伤的知名律师说，他正在筹集资金，以奖励任何查明对这起事件负责的人。他个人认捐了1000美元（约1346新元）。

乌克兰当局未说明这起枪击事件发生的时间地点。乌克兰总统泽连斯基指出，这段视频是在星期一（6日）出现的，他说视频显示俄罗斯占领者残忍地杀害了士兵。

乌克兰总检察长安德烈·科斯汀在Telegram应用上说，乌克兰安全部门已根据刑法中涉及违反战争法和习俗的部分，将枪击事件记录为刑事案件。乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克说，这名男子是乌克兰的战俘，这起事件是俄罗斯“蓄意恐怖政策”的一部分。