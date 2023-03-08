总统顾问：乌克兰与北溪管道袭击事件无关

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基的高级幕僚说，基辅“绝对没有参与”去年北溪天然气管道袭击事件，对这起袭击也一无所知。

泽连斯基顾问波多利亚克星期二（3月7日）告诉路透社，“毫无疑问，乌克兰与（北溪）天然气管道袭击没有任何关系。这是一件毫无意义的事。”

他进一步说，乌克兰没有关于幕后黑手的任何确切信息，但乌克兰推测这是俄罗斯意图破坏地区稳定的行动。

波多利亚克还说：“打从波罗的海海底天然气管道动工的第一天，乌克兰就一直呼吁西方伙伴注意，建设这个项目使欧洲的安全战略风险急剧上升。”

《纽约时报》星期二引述匿名美国官员说，根据美方审查的新情报，北溪事件是一亲乌克兰团体所为。审查情报的美国官员认为，北溪天然气管道破坏者很可能是乌克兰或俄罗斯公民，或两国公民都有份参与。

匿名美国官员也说，没有证据表明泽连斯基或他的高级幕僚参与这起行动。

另外，德国政府星期二发表声明，称已注意到《纽约时报》的报道，并指德国自己进行的调查尚未有结果。

德国总理朔尔茨的发言人说，瑞典、丹麦和德国已在几天前通知联合国安理会，北溪事件调查仍在进行，还没有任何结论。

这名发言人说，自2022年10月起负责调查北溪事件的德国联邦检察官，对调查程序拥有自主权。

路透社未能立即联系到德国公共检察官并寻求他对北溪事件报道的回应。