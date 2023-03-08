俄罗斯与盟友磋商 考虑挑战美国提名的世行行长人选

（早报讯）俄罗斯正在与盟友协商，考虑挑战美国提名的世界银行新行长人选，这可能使原本预计顺利的世行继任者程序变得复杂。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，世行于同年3月暂停了在俄罗斯和白罗斯的所有项目。尽管如此，俄罗斯依然是世行的投票成员。

代表俄罗斯和叙利亚的驻世行最高代表马沙文（Roman Marshavin）星期二（3月7日）告诉路透社，俄罗斯还在就潜在的世行行长人选与盟友磋商，但没有透露细节。

他说，最终决定权在莫斯科。

塔斯社此前引述马沙文的话说，他与其他国家讨论的可能的人选，包括俄罗斯的金融家和外国经济学家、国际组织前负责人，以及几名前财长和央行行长。

美国总统拜登2月23日提名万事达卡公司前总裁兼首席执行官班加（Ajay Banga）出任下一任世行行长。

2月15日，现任世行行长马尔帕斯告知世行执行董事会，他将于今年6月30日前卸任世行行长一职。

世行行长的任期为五年，马尔帕斯的任期原定于2024年4月结束。马尔帕斯未说明提前卸任的原因，仅表示这是“深思熟虑”后的决定。

63岁的班加是印度裔美国人。拜登称，班加拥有30多年建立和管理全球性公司的经验，为发展中经济体创造就业机会和带来投资。他在调动公私资源应对气候变化等最紧迫的挑战方面也拥有重要经验。

班加目前担任美国泛大西洋投资集团（General Atlantic）副董事长，曾担任万事达卡公司总裁兼首席执行官。班加也是美中关系全国委员会前成员，美国印度基金会名誉主席。

长期以来，世行行长人选由美国提名，而国际货币基金组织（IMF）总裁人选由欧洲国家提名。马尔帕斯由美国前总统特朗普提名，于2019年4月出任世行行长。