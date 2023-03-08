反对国会通过外国代理人法 格鲁吉亚逾60人被捕

（早报讯）格鲁吉亚首都第比利斯星期二（3月7日）爆发千人示威，反对国会首读通过“外国代理人”法案，导致逾60人被捕，数十名警察受伤。

综合路透社和法新社报道，这项立法要求所有从海外获得超过两成资金的组织，都必须登记为“外国代理人”，否则将面临巨额罚款。

示威者批评这一举措有意仿效俄罗斯在2012年通过的一项法律，该法律旨在打压异己，迈向专政，或损害格鲁吉亚加入欧盟。

格鲁吉亚内政部星期三（8日）发声明称，当局已逮捕了66名抗议者，另有50名警察受伤。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，对格鲁吉亚而言，这项立法草案是“非常糟糕的发展”，可能严重影响与欧盟间的关系。

格鲁吉亚总理加里巴什维利（Irakli Garibashvili）重申支持法案，认为有关条款符合欧洲和全球标准。但总统祖拉比什维利（Salome Zurabishvili）则强调将支持示威者，指若法案获得通过，他将动用否决权。

2003年，格鲁吉亚爆发“玫瑰革命”，推翻亲俄政府后，一直尝试摆脱俄罗斯的影响力，包括寻求加入欧盟，以及向北约靠拢。当地有舆论质疑现政府有再次倒向俄罗斯的危险，担心法案会遏制依赖欧美资金的团体，间接助长俄罗斯扩张影响力。