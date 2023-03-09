联合国秘书长再访乌克兰 强调延长黑海粮食倡议重要性

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯星期三（3月8日）访问乌克兰首都基辅，他在与乌总统泽连斯基会晤后举行的记者会上，强调延长黑海粮食倡议的重要性。

古特雷斯首先表达了对战争受害者的团结和支持。他说，联合国的立场始终是明确的，“我们的最终目标也是清楚的”，那就是要实现基于《联合国宪章》、国际法以及联大紧急特别会议决议的公正和平。

古特雷斯说，在达成这一目标之前，联合国仍在努力减缓冲突造成的后果。这场战争不仅给乌克兰人民带来巨大的苦难，还在全球范围内产生深远的影响。为此，联合国一直坚守在当地，向乌克兰数百万人提供急需的人道主义援助。

他指出，去年7月在伊斯坦布尔达成的黑海粮食倡议让2300万吨粮食产品得以从乌克兰港口运出，不但有助于降低全球粮食成本，也为许多人提供了关键的救济。在过去一年里，联合国粮农组织的食品价格指数下降近20%。

古特雷斯强调，乌克兰与俄罗斯粮食和化肥产品的出口对于全球粮食安全和食品价格至关重要，因此黑海粮食倡议需要在3月18日到期时获得延长，并且应当在遵循倡议目标的前提下，为最大限度地利用黑海的出口基础设施创造条件。

古特雷斯说，扎波罗热核电站周边的安全和安保同样重要，联合国随时准备做出斡旋努力，寻求这一地区的全面非军事化，确保核电站能够恢复正常运作。与此同时，联合国还将继续尽可能在各个方面支持解决人道主义问题，例如有意义地扩大战俘交换。

他还说，最近有令人震惊的画面显示，一名乌克兰士兵明显被即决处决，这再次“提醒我们，必须严格遵守战争法”。

据联合国秘书长发言人迪雅里克和哈克公布的信息，这是古特雷斯一年内第三次访问乌克兰。古特雷斯7日抵达波兰，8日前往基辅与泽连斯基会晤，预计9日回返纽约联合国总部。联合国高级官员下周将在日内瓦与俄罗斯方面讨论黑海粮食倡议等问题。