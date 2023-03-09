俄罗斯：将在日内瓦探讨延长黑海谷物出口倡议问题

（早报讯）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）说，俄罗斯代表团将于下周在日内瓦探讨延长《黑海谷物出口倡议》问题。

综合法新社和路透社报道，扎哈罗娃星期四（3月9日）在例行简报会上说，有关续签该倡议的下一轮磋商，定于3月13日在日内瓦举行。

《黑海谷物出口倡议》在去年7月由联合国和土耳其斡旋促成，使2300万吨粮食产品得以从乌克兰港口运出。倡议去年11月19日到期之前宣布延长120天，至今年3月18日，如今面临再次延期的争议。

俄罗斯方面近期接连受到延长倡议的压力。联合国秘书长古特雷斯星期三（8日）访问乌克兰时称倡议亟需延长；美国国务卿布林肯之前也在出席二十国集团（G20）会议时，敦促俄罗斯同意再次延长这一倡议。

不过，俄罗斯一直未点头。俄外交部长拉夫罗夫星期四指出，倡议中包含的“两个部分”，即确保乌克兰粮食的安全出口和消除对俄罗斯出口的壁垒，仅“实施了一半”。

他说：“（倡议的）第一部分正在实施。我们正在与土耳其正一起履行这方面的所有义务。但第二部分根本没有实施……如果我们谈论的是一项交易，那就是一揽子交易，只能延长已经实施的内容。如果只实施了一半，延期问题就会相当复杂。”

俄罗斯强调，只有影响俄罗斯自身出口的限制被取消的情况下，它才会同意倡议再次延期；它还指责倡议协助出口的乌克兰粮食都流向了富裕国家。