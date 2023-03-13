欧洲2022年武器进口量较前一年激增逾九成

（早报讯）斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布报告称，受乌克兰战争影响，欧洲2022年的武器进口量较前一年激增了93%。

法新社报道，SIPRI星期一（3月13日）公布的报告显示，全球的整体国际武器转移其实减少了5%，但俄乌战事促使欧洲国家竞相加强防卫，使欧洲国家在截至2022年的五年里，增加了47%的武器进口，美国对全球武器的出口则从33%增至40%。

SIPRI高级研究员韦兹曼（Pieter Wezeman）说，俄罗斯对乌克兰的入侵行动，大幅增加了欧洲国家对武器的需求，预计各国的军需进口速度将进一步加快。

受战争影响，乌克兰在2022年增加了60多倍的武器进口量，跃升成世界第三大武器出口国，仅次于卡塔尔和印度。

SIPRI说，其中包括来自美国的约230门火炮、280辆波兰装甲车、7000多枚英国反坦克导弹，以及更多新生产的武器，如防空系统。

另一个重大转变是，中东国家在过去一年里，成为武器出口的主要目的地，占世界总量的32%。

武器转让的主要目的地是卡塔尔，占世界总数的10%，以及印度9%和乌克兰8%，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国各占7%、巴基斯坦则有5%。

而截至2022年的五年里，美国仍在世界五大出口国中排名第一，占比40%、其次为俄罗斯的16%、法国的11%、以及中国的5%和德国的4%。